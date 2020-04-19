اخبار السعوديه

الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - كبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانياً في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، لكن الجيش أفشلها وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في السياق نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.

الجيش اليمني

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 06:48 PM

Advertisements

كبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح

الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانياً في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، لكن الجيش أفشلها وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في السياق نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.

الكلمات المفتاحية

، الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا