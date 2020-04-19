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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانياً في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، لكن الجيش أفشلها وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
في السياق نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.
الجيش اليمني
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 06:48 PM
كبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواحالجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانياً في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، لكن الجيش أفشلها وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
في السياق نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.
، الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم ،
المصدر : الخليج 365
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