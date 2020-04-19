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انطلقت في ينبع مبادرة "رايتكم بيضاء" برعاية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وتهدف المبادرة إلى شكر وعرفان للممارسين الصحيين بمحافظة ينبع؛ على ما يقومون به من جهود خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل الوطن ومدينة ينبع بشكل خاص.
وحظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من أهالي محافظة ينبع، وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة، وتم إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاص بالمبادرة، تم نشر ما يقارب من 30 تصميم إنفوجرافيك، و12 فيديو، وتم نشرها وفق خطة إعلامية متكاملة في أرجاء محافظة ينبع.فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 06:39 PM
حظيت بتفاعل كبير من أهالي المحافظة وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة
انطلقت في ينبع مبادرة "رايتكم بيضاء" برعاية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وتهدف المبادرة إلى شكر وعرفان للممارسين الصحيين بمحافظة ينبع؛ على ما يقومون به من جهود خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل الوطن ومدينة ينبع بشكل خاص.
وحظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من أهالي محافظة ينبع، وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة، وتم إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاص بالمبادرة، تم نشر ما يقارب من 30 تصميم إنفوجرافيك، و12 فيديو، وتم نشرها وفق خطة إعلامية متكاملة في أرجاء محافظة ينبع.
، "رايتكم بيضاء".. مبادرة لشكر الممارسين الصحيين على جهودهم في ينبع ،
المصدر : الخليج 365
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