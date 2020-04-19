محمد بن مسعود - الدمام - هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. الأرصاد حالة الطقس 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 06:39 PM Advertisements هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. الكلمات المفتاحية ، هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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