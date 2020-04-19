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طمأن استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ الجميع على صحته وهو يردد: "الحمد لله"؛ حيث لم تخف الكمامة التي كان يرتديها بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، ابتسامته وتفاؤله.
وأضاف الدكتور هاشم خلال رده على استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري: أن العدوى لم تنتقل إليه من المستشفى، موضحًا أنه أوقف عيادته وحولها عن طريق الأون لاين منذ 3 أسابيع.
وأكد هاشم في هذا الصدد حرصه على الالتزام بالتعليمات والاحتياطات وبقائه في المنزل لمدة شهر، الذي لم يخرج منه سوى مرة واحدة إلى البقالة المجاورة لبيته وربما كانت سبب إصابته بالفيروس.
وختم بقوله: ليس كل مصاب بكورونا سيتعب ويتعرض لمضاعفات، وليس كل من سيخرج لقضاء احتياجاته من البقالة سيصاب بالفيروس! موضحًا: "ربما حينها لم آخذ احتياطاتي في البقالة وانشغلت بالتقضّي وشراء الاحتياجات ونسيت الموضوع، لكن الحمد لله، هذا مقدر ومكتوب. فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 06:29 PM
قال: ليس كل مصاب بالفيروس سيتعب ويتعرّض لمضاعفات
طمأن استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ الجميع على صحته وهو يردد: "الحمد لله"؛ حيث لم تخف الكمامة التي كان يرتديها بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، ابتسامته وتفاؤله.
وأضاف الدكتور هاشم خلال رده على استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري: أن العدوى لم تنتقل إليه من المستشفى، موضحًا أنه أوقف عيادته وحولها عن طريق الأون لاين منذ 3 أسابيع.
وأكد هاشم في هذا الصدد حرصه على الالتزام بالتعليمات والاحتياطات وبقائه في المنزل لمدة شهر، الذي لم يخرج منه سوى مرة واحدة إلى البقالة المجاورة لبيته وربما كانت سبب إصابته بالفيروس.
وختم بقوله: ليس كل مصاب بكورونا سيتعب ويتعرض لمضاعفات، وليس كل من سيخرج لقضاء احتياجاته من البقالة سيصاب بالفيروس! موضحًا: "ربما حينها لم آخذ احتياطاتي في البقالة وانشغلت بالتقضّي وشراء الاحتياجات ونسيت الموضوع، لكن الحمد لله، هذا مقدر ومكتوب.
، شاهد.. استشاري عن سبب إصابته بكورونا: خرجت مرة ولم آخذ احتياطاتي ،
المصدر : الخليج 365
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