، جامعة الجوف تُجري فحص إسكان العمال بالمدينة الجامعية ،

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قام فريق العمل المختصّ بإدارة غرفة العمليات بجامعة الجوف لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور عبدالرحمن المعين، وبتوجيهٍ من مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر الزارع؛ بزيارات ميدانية لإسكان العمال في المدينة الجامعية، للوقوف على مدى ملاءمته وجاهزيته لمكافحة تفشي وباء كورونا من حيث ضمان عدم التكدس في الغرف، والاستبقاء على لوازم التباعد الاجتماعي، وتوفير أدوات الحماية الشخصية وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية، مع ضمان تقديم التعليمات والاحتياطات الضرورية باللغات والصور الإرشادية، كما قام مجموعة من طلاب النادي الصحي بالجامعة بمسح حراري.
وقال "المعين": إن "إدارة العمال تقدم سجلًّا يوميًّا لقياس درجات الحرارة لجميع العمال وعزل من يشتبه بحالته، والتنسيق مع المركز الصحي الجامعي لتقييمه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتحويله بالتنسيق مع الشؤون الصحية إن لزم ذلك".
وشارك في الزيارة عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي، ومدير إدارة المشاريع المهندس عثمان السبيلة.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 06:24 PM
للوقوف على جاهزيته وملاءمته لمنع تفشّي وباء كوروناجامعة الجوف تُجري فحص إسكان العمال بالمدينة الجامعية
قام فريق العمل المختصّ بإدارة غرفة العمليات بجامعة الجوف لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور عبدالرحمن المعين، وبتوجيهٍ من مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر الزارع؛ بزيارات ميدانية لإسكان العمال في المدينة الجامعية، للوقوف على مدى ملاءمته وجاهزيته لمكافحة تفشي وباء كورونا من حيث ضمان عدم التكدس في الغرف، والاستبقاء على لوازم التباعد الاجتماعي، وتوفير أدوات الحماية الشخصية وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية، مع ضمان تقديم التعليمات والاحتياطات الضرورية باللغات والصور الإرشادية، كما قام مجموعة من طلاب النادي الصحي بالجامعة بمسح حراري.
وقال "المعين": إن "إدارة العمال تقدم سجلًّا يوميًّا لقياس درجات الحرارة لجميع العمال وعزل من يشتبه بحالته، والتنسيق مع المركز الصحي الجامعي لتقييمه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتحويله بالتنسيق مع الشؤون الصحية إن لزم ذلك".
وشارك في الزيارة عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي، ومدير إدارة المشاريع المهندس عثمان السبيلة.
، جامعة الجوف تُجري فحص إسكان العمال بالمدينة الجامعية ،
المصدر : الخليج 365
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