السعودية اليوم / لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ60 ومتحدث الصحة ينوه بإيجابيات المسح النشط



الرياض 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، حيث أثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلاله أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2300000) حالة تعافى منها أكثر من (600) ألف حالة حتى الآن, فيما بلغ عدد الوفيات حوالي (160) ألف حالة.

وأشار إلى أنه فيما يخص المملكة فيضاف إلى العدد الإجمالي عدد جديد من الحالات المؤكدة وهي (1088) توزعت في نسبتها المئوية إلى 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (251) حالة، وجدة (210)، والدمام (194)، والمدينة المنورة (177)، والهفوف (123)، والرياض(85)، والزلفي (9)، والطائف (7)، وينبع(6)، وحائل(4)، والظهران(4)،

وعنيزة (3)، والجبيل (3)، ورأس تنورة (3)، و تبوك(2)، ورابغ (2)، وحالة واحدة في كل من الباحة، والخرج، والعيص، وبيش، ومحايل عسير؛ وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (9362) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (7867) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (1398) حالة بإضافة (69) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (97) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير السعوديين 4 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 37 و 64 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً.

وبين العبدالعالي أن الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا تخطت 180 ألف فحصاً، من خلال مختبرات عالية الدقة والتخصصية وذلك عبر فحوصات جينية والبلمرة الجزيئية الـ PCR وهي الفحوص المعتمدة حالياً للكشف عن الفيروس.

وأكد أن جميع المختبرات المشاركة في إجراء الفحوصات معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي مختبرات عالية التخصصية ومختبرات إقليمية تابعة لوزارة الصحة, إلى جانب المختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في مستشفياتها التخصصية, بالاضافة إلى مشاركة القطاع الخاص, مشيراً إلى أن 892 حالة من الحالات المعلنة اليوم التي تمثل نسبة 82% اكتشفت من خلال المسح النشط.

ولفت النظر إلى أن النسب المئوية لاكتشاف الحالات بين غير السعوديين ترتفع من يوم لآخر, مدللاً على ذلك بأن النسبة ارتفعت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نتيجةً لهذا المسح من 50% أمس الأول إلى 65% أمس ووصلت اليوم إلى 85%.

وجدّد متحدث الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

// انتهى //

18:01ت م

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الرياض 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم, اجتماعها الـ60 برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، حيث أثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلاله أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2300000) حالة تعافى منها أكثر من (600) ألف حالة حتى الآن, فيما بلغ عدد الوفيات حوالي (160) ألف حالة.وأشار إلى أنه فيما يخص المملكة فيضاف إلى العدد الإجمالي عدد جديد من الحالات المؤكدة وهي (1088) توزعت في نسبتها المئوية إلى 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (251) حالة، وجدة (210)، والدمام (194)، والمدينة المنورة (177)، والهفوف (123)، والرياض(85)، والزلفي (9)، والطائف (7)، وينبع(6)، وحائل(4)، والظهران(4)،وعنيزة (3)، والجبيل (3)، ورأس تنورة (3)، و تبوك(2)، ورابغ (2)، وحالة واحدة في كل من الباحة، والخرج، والعيص، وبيش، ومحايل عسير؛ وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (9362) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (7867) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.وأبان الدكتور العبدالعالي أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (1398) حالة بإضافة (69) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (97) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير السعوديين 4 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 37 و 64 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً.وبين العبدالعالي أن الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا تخطت 180 ألف فحصاً، من خلال مختبرات عالية الدقة والتخصصية وذلك عبر فحوصات جينية والبلمرة الجزيئية الـ PCR وهي الفحوص المعتمدة حالياً للكشف عن الفيروس.وأكد أن جميع المختبرات المشاركة في إجراء الفحوصات معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي مختبرات عالية التخصصية ومختبرات إقليمية تابعة لوزارة الصحة, إلى جانب المختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في مستشفياتها التخصصية, بالاضافة إلى مشاركة القطاع الخاص, مشيراً إلى أن 892 حالة من الحالات المعلنة اليوم التي تمثل نسبة 82% اكتشفت من خلال المسح النشط.ولفت النظر إلى أن النسب المئوية لاكتشاف الحالات بين غير السعوديين ترتفع من يوم لآخر, مدللاً على ذلك بأن النسبة ارتفعت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نتيجةً لهذا المسح من 50% أمس الأول إلى 65% أمس ووصلت اليوم إلى 85%.وجدّد متحدث الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.// انتهى //18:01ت م0137

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ60 ومتحدث الصحة ينوه بإيجابيات المسح النشط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.