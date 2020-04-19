السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 596 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لندن 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس

وكانت الحكومة البريطانية قررت الخميس الماضي تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بهدف الحد من تفشي الفيروس في البلاد.

// انتهى //

17:53ت م

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لندن 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس إلى 16060 شخصاً في مستشفيات المملكة المتحدة، وذلك من أصل 120067 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.وكانت الحكومة البريطانية قررت الخميس الماضي تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بهدف الحد من تفشي الفيروس في البلاد.// انتهى //17:53ت م0135

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