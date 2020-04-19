السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُكثف جولاتها الرقابية بالقطيف



الدمام 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على الأسواق الغذائية والمحلات التجارية في محافظة القطيف، للتأكد من التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، للحد من انتشار ‎فيروس

وشملت جولات الأمانة التفتيشية جميع المطاعم وأسواق اللحوم والأسماك ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء المحافظة لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

وأسفرت تلك الجولات عن مصادرة وإتلاف خمسة أطنان من الأسماك والروبيان الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء الحفظ والتخزين، وضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية التالفة، واتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وخصوصاً على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعياً المواطنين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق.

// انتهى //

17:48ت م

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الدمام 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على الأسواق الغذائية والمحلات التجارية في محافظة القطيف، للتأكد من التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، للحد من انتشار ‎فيروس كورونا وضمن حملة الرقابة البلدية.وشملت جولات الأمانة التفتيشية جميع المطاعم وأسواق اللحوم والأسماك ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء المحافظة لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.وأسفرت تلك الجولات عن مصادرة وإتلاف خمسة أطنان من الأسماك والروبيان الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء الحفظ والتخزين، وضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية التالفة، واتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وخصوصاً على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعياً المواطنين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق.// انتهى //17:48ت م0133

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