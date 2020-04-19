السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كابول 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

سجلت أفغانستان اليوم 60 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز أنه توفي حتى الآن 32 شخصا بسبب فيروس كورونا، فيما تعافى 131 آخرون.

// انتهى //

17:32ت م

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كابول 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسسجلت أفغانستان اليوم 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 993 حالة.وأفاد وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز أنه توفي حتى الآن 32 شخصا بسبب فيروس كورونا، فيما تعافى 131 آخرون.// انتهى //17:32ت م0128

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