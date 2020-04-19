تقرير / المرشد البحري.. إجراءات وقائية لتجنب " كورونا " أثناء رسو السفن



الدمام 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

إعداد: علي مشنوي تصوير: سامي الغامدي

يتخذ المرشد البحري مع السفن القادمة إلى المملكة عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس

وفي ظل الظروف الراهنة أولت حكومة المملكة صحة وسلامة المواطن والمقيم أهمية بالغة من خلال اتباع الارشادات الوقائية للحد من انتشار

وفي جولة لوكالة الأنباء

وتتبيّن أهمية " المرشد البحري " من خلال عمله في قيادة جميع السفن بعد وصولها للميناء، فهو الشخص الأول الذي يباشر تسلمها من ربان السفينة ويقوم بقيادتها وإدخالها من خلال الممرات والمناورة فيها بسلامة وأمان حتى ترسو في الموقع المخصص لها، وذلك لما يتمتع به من خبرة في الأعماق والممرات ومعرفته بأحوال الطقس.

وتتشكل العلاقة بين المرشد البحري وربان السفينة على أسس مهنية رفيعة المستوى لما لعملهما من أهمية بالغة في تأمين رسو السفينة أو مغادرتها الميناء بأمان ويتطلب تنسيقاً عالياً من الطرفين.

ويستند المرشد البحري على "بطاقة المرشد" فهي أول ما يطلبه من فريق غرفة القيادة حالما يصعد على ظهر السفينة، يطّلع من خلالها على تفاصيل السفينة المؤتمن على تسييرها وإبحارها بالشكل الآمن، فتحتوي البطاقة على التفاصيل اللازمة للسفينة كطولها وعرضها وحمولتها وغاطسها الأمامي والخلفي، وعدد لفات المحرك بالدقيقة، والسرعة في حال المسير أو أثناء الحمولة إضافة لبعض التفاصيل التقنية الأخرى.

مما يذكر أن موقع المملكة الجغرافي أسهم في رفع الجدوى الاقتصادية للعمل والاستثمار في الموانئ السعودية، حيث تقوم الموانئ بمناولة ٩٥٪ من صادرات وواردات المملكة عدا النفط الخام، بما نسبته ٦١٪ من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية، في حين تتناول الموانئ السعودية سنوياً ما يزيد على ١٦٠ مليون طن من الواردات والصادرات.

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17:23ت م

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الدمام 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسإعداد: علي مشنوي تصوير: سامي الغامدييتخذ المرشد البحري مع السفن القادمة إلى المملكة عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولا سيما أنه أول شخص يصعد على ظهر السفينة ويتولى قيادتها حتى ترسو في الموقع الذي يتناسب مع طبيعة هذه السفن.وفي ظل الظروف الراهنة أولت حكومة المملكة صحة وسلامة المواطن والمقيم أهمية بالغة من خلال اتباع الارشادات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وانعكس ذلك على جميع موظفي القطاع الحكومي والخاص في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، فمع قدوم السفن من جميع أنحاء العالم لإيصال المؤن والبضائع يتبع المرشد البحري إجراءات السلامة من خلال ارتداء اللبس الكامل وعمل الاحتياطات اللازمة لتجنب انتقال العدوى.وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" في ميناء الملك عبدالعزيز عايشت اللحظات التي يرتدي فيها " المرشد البحري " اللبس الواقي والكمامات والقفازات ويتهيأ للانطلاق لممارسة أعماله بكل ثقة واقتدار، حيث يتصف المرشد بالمهارة العالية والثقة في النفس واتخاذ القرار لتجنب وقوع الحوادث البحرية.وتتبيّن أهمية " المرشد البحري " من خلال عمله في قيادة جميع السفن بعد وصولها للميناء، فهو الشخص الأول الذي يباشر تسلمها من ربان السفينة ويقوم بقيادتها وإدخالها من خلال الممرات والمناورة فيها بسلامة وأمان حتى ترسو في الموقع المخصص لها، وذلك لما يتمتع به من خبرة في الأعماق والممرات ومعرفته بأحوال الطقس.وتتشكل العلاقة بين المرشد البحري وربان السفينة على أسس مهنية رفيعة المستوى لما لعملهما من أهمية بالغة في تأمين رسو السفينة أو مغادرتها الميناء بأمان ويتطلب تنسيقاً عالياً من الطرفين.ويستند المرشد البحري على "بطاقة المرشد" فهي أول ما يطلبه من فريق غرفة القيادة حالما يصعد على ظهر السفينة، يطّلع من خلالها على تفاصيل السفينة المؤتمن على تسييرها وإبحارها بالشكل الآمن، فتحتوي البطاقة على التفاصيل اللازمة للسفينة كطولها وعرضها وحمولتها وغاطسها الأمامي والخلفي، وعدد لفات المحرك بالدقيقة، والسرعة في حال المسير أو أثناء الحمولة إضافة لبعض التفاصيل التقنية الأخرى.مما يذكر أن موقع المملكة الجغرافي أسهم في رفع الجدوى الاقتصادية للعمل والاستثمار في الموانئ السعودية، حيث تقوم الموانئ بمناولة ٩٥٪ من صادرات وواردات المملكة عدا النفط الخام، بما نسبته ٦١٪ من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية، في حين تتناول الموانئ السعودية سنوياً ما يزيد على ١٦٠ مليون طن من الواردات والصادرات.//انتهى//17:23ت م0125

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