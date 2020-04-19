السعودية اليوم / "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تطلق غرفة المسؤولية المجتمعية



الرياض 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرفة المسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجة جائحة

وتتولى الغرفة عدداً من المهام أهمها التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة الاجتماعية، واستقبال طلبات الشركات الراغبة بالدعم والمساهمة وتوجيهها، وحصر الشركات التي تسهم في الأزمة على مستوى المملكة، كما تشتمل الغرفة على العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.

مما يذكر أن غرفة المسؤولية المجتمعية تأتي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل وتوثيقاً لأواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه.

// انتهى //

16:58ت م

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الرياض 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرفة المسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجة جائحة كورونا ، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها وإبراز الشركات المساهمة.وتتولى الغرفة عدداً من المهام أهمها التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة الاجتماعية، واستقبال طلبات الشركات الراغبة بالدعم والمساهمة وتوجيهها، وحصر الشركات التي تسهم في الأزمة على مستوى المملكة، كما تشتمل الغرفة على العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.مما يذكر أن غرفة المسؤولية المجتمعية تأتي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل وتوثيقاً لأواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه.// انتهى //16:58ت م0116

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