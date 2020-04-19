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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني يتجاهل خطر كورونا ويعلن إستئناف أنشطة الأسواق والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، استئناف أنشطة الأسواق التجارية في بلاده وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد المتفشي على نطاق واسع محليا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أوضح روحاني خلال اجتماع انعقد بالمركز الوطني الإيراني لمكافحة كورونا في العاصمة طهران، أن الأسواق والممرات التجارية والوظائف متوسطة الخطورة ستستأنف أنشطتها غدا الإثنين .
واعتبر الرئيس الإيراني أن العاملين بالوظائف التي ستعود للعمل مجددا يمكنهم مزاولة عملهم مع اتباع البروتوكولات الصحية، على حد قوله.
وأعادت إيران عمل الوظائف منخفضة المخاطر في المحافظات منذ 11 أبريل/ نيسان الجاري، على الرغم من تحذير أطباء من زيادة أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وذكر مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية أن فيروس كورونا المستجد ينتشر تصاعديا داخل بعض المحافظات في البلاد.
وشهدت حركة المرور بالعاصمة الإيرانية زحاما بلغت نسبته 70 %، أمس السبت، وفق شرطة المرور في طهران.
وحذر نائب وزير الصحة إيرج حريرجي من زيادة أعداد وفيات كورونا بعد نحو شهر من إعادة أنشطة الوحدات التجارية في إيران.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني عارض فرض إغلاق كامل داخل بلاده في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، خشية اندلاع احتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية
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