شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستجيب لطلب نقل جثمان رجل أمن عبر " تويتر" والان نبدء بالتفاصيل

استجاب وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان عبر "تويتر" لطلب نقل جثمان رجل أمن بسفارة المملكة فى الكاميرون وكانت تغريدة على "تويتر" قد طلبت من وير الخارجية التدخل لإتخاذ الإجرءات اللازمة لنقل جثمان رجل أمن بالسفارة في الكاميرون ومعه عائلته وإعادتهم إلى الوطن ، وقد رد وير الخارجية على التغريدة قائلا:" جاري ترتيب اللازم "

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