شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل 2020م، من انتزاع 1,433 لغمًا منها 27 لغمًا مضادة للأفراد، و 263 لغمًا مضادة للدبابات و1,132 ذخائر غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,238 لغما زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.