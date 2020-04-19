شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإقامة المميزة: التطبيقات على المتاجر ليس لها أي صفة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

نوه مركز الإقامة المميزة إلى أن التطبيقات المتوفرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية، كما أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وفي حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات، سيتم الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي.

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