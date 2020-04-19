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جمعية مؤن تطلق حملتي "ليش طالع؟" و"بالبيت خليك"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرياض - مكة المكرمة

بالتزامن مع إصدار حكومتنا الرشيدة للقرارات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وللحد من انتشاره لحماية المجتمع والحفاظ على سلامته، أطلقت جمعية مؤن حملة "ليش طالع؟" في 27 مارس 2020 لدعم جهود الدولة. وقد كانت الحملة مدعومة من قبل عدد من شركات التموينات في المملكة: بنده، العثيم، التميمي، الدانوب، بن داود، السدحان، سبار، مانويل، لولو، نستو، الراية، الجزيرة، ميد، وزووم. بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس التجارة الالكترونية، واستهدفت الحملة تشجيع المستهلك على البقاء في المنزل وطلب المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية من متاجر التموينات عبر تطبيقات التوصيل.

ومع إعلان حكومتنا الرشيدة قرار حظر التجول الكلي على مدار 24 ساعة في بعض مدن المملكة، نفذت جمعية مؤن في 4 أبريل 2020 حملة تحمل شعار "بالبيت خليك"، والتي تأتي امتدادا للحملة السابقة، حيث تم تصنيف تطبيقات التوصيل المعتمدة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، والتي تخدم كل فرع من فروع المتاجر، لتعمل جمعية مؤن على خدمة المستهلك وتسهيل الحصول على احتياجاته من المواد الغذائية من أقرب متجر وبأسرع خدمة. وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للجميع الدخول على قائمة متاجر التموينات المعروضة في الموقع الالكتروني لجمعية مؤن ومعرفة أقرب متجر والتطبيقات التي تخدمه.

الجدير بالذكر أن جمعية مؤن الداعم والمحفز الرئيسي لقطاع التموين في المملكة، لتسهم في تطوير قطاع الهايبر والتموينات المتوسطة والصغيرة، لتمكن هذا القطاع الحيوي من تحوله ورفع مستوى خدماته ومعايير،ه وتنفيذ برامج ومبادرات تخدم هذا القطاع وفق رؤية 2030.