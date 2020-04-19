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أنشأت وكالة التعمير وإدارة تقنية المعلومات بأمانة الطائف، خريطة تفاعلية توضح الخدمات المستثناة من الحظر داخل كل حي من أحياء الطائف.
جاء ذلك بتوجيه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لأمانة الطائف؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين بداخل الأحياء السكنية لمعرفة الخدمات الأساسية المستثناة من الحظر، والتي يمكن الاستفادة منها بداخل الأحياء السكنية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف، أو عبر هذا الرابط: https://gisapps.taifcity.gov.sa/TaifIfrm/cov19taif.aspx.فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 05:59 PM
ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا
أنشأت وكالة التعمير وإدارة تقنية المعلومات بأمانة الطائف، خريطة تفاعلية توضح الخدمات المستثناة من الحظر داخل كل حي من أحياء الطائف.
جاء ذلك بتوجيه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لأمانة الطائف؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين بداخل الأحياء السكنية لمعرفة الخدمات الأساسية المستثناة من الحظر، والتي يمكن الاستفادة منها بداخل الأحياء السكنية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف، أو عبر هذا الرابط: https://gisapps.taifcity.gov.sa/TaifIfrm/cov19taif.aspx.
، "أمانة الطائف" تطلق مستكشف الخدمات المستثناة من الحظر ،
المصدر : الخليج 365
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