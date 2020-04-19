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استلم القطاع الصحي بمحافظة رفحاء والبلدية، اليوم، ست مدارس، تمثل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم في رفحاء خالد ناجي الشمري، ومدير القطاع الصحي محمد مهيدي النجدي.
جرى تسليم المدارس لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة؛ تفاديًا لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.
وتأتي هذه الخطوة ضمن العملية التكاملية بين الأجهزة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والمساهمة بإنجاح الخطة المرسومة لمواجهة الأزمة.فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 05:42 PM
تمثّل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية
استلم القطاع الصحي بمحافظة رفحاء والبلدية، اليوم، ست مدارس، تمثل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم في رفحاء خالد ناجي الشمري، ومدير القطاع الصحي محمد مهيدي النجدي.
جرى تسليم المدارس لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة؛ تفاديًا لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.
وتأتي هذه الخطوة ضمن العملية التكاملية بين الأجهزة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والمساهمة بإنجاح الخطة المرسومة لمواجهة الأزمة.
، تفاديًا لكورونا.. "صحة رفحاء والبلدية" تستلم 6 مدارس لتسكين العمالة ،
المصدر : الخليج 365
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