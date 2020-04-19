محمد بن مسعود - الدمام - عملية نوعية شارك فيها جهاز الأمن الوطني اعتقلت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم (الأحد)، مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية نوعية في قضاء داقوق بكركوك. وأوضح المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن العملية جرت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين الماضي، مقتل 23 من عناصر "داعش"، وعنصر من قوات الأمن العراقية، وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.داعش 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 05:20 PM عملية نوعية شارك فيها جهاز الأمن الوطني Advertisements العراق.. اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في "داعش" العراق.. اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في "داعش" اعتقلت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم (الأحد)، مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية نوعية في قضاء داقوق بكركوك. وأوضح المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن العملية جرت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين الماضي، مقتل 23 من عناصر "داعش"، وعنصر من قوات الأمن العراقية، وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد. الكلمات المفتاحية ، العراق.. اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في "داعش" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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