شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: نجمة العشاء تظهر في سماء المملكة بوضوح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن نجمة العشاء مازلت كوكبة الزهرة هي الألمع جرم سماوي خلال هذه الأيام.
وأضاف الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" نجمة العشاء ترى بقوة وبكل جلاء ووضوح متربعة في الجهة الشمالية الغربية تقريباً من السماء ويسميها أهالينا رحمهم الله بنجمة العشاء ".
وأشار الزعاق إلى أن البعض يسميه نجمة العشاء لأنها تظهر وقت العشاء، كما يسمى في اللغة العربية الكوكب الدري.
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