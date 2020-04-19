شاهد.. التصرف السليم عند تسرب رائحة غاز في المنزل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو الطريقة الصحيحة للتعامل مع تسرب الغاز بالمنازل، وجاء ذلك بعد تساؤلات عديدة من قبل المواطنين.
وبدا في المقطع الذي نشرته مديرية الدفاع المدني 5 خطوات للتعامل مع تسرب الغاز بالمنازل:1- عدم فتح أو إغلاق مفاتيح الكهرباء أو مراوح الشفط.
2- إخلاء المكان من جميع الأشخاص.
3- إغلاق صمام الغاز بإحكام.
4-إغلاق القاطع الكهربائي الرئيسي من الخارج.
5-قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب ببطء.
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