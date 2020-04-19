شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التصرف السليم عند تسرب رائحة غاز في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو الطريقة الصحيحة للتعامل مع تسرب الغاز بالمنازل، وجاء ذلك بعد تساؤلات عديدة من قبل المواطنين.

وبدا في المقطع الذي نشرته مديرية الدفاع المدني 5 خطوات للتعامل مع تسرب الغاز بالمنازل:1- عدم فتح أو إغلاق مفاتيح الكهرباء أو مراوح الشفط.

2- إخلاء المكان من جميع الأشخاص.

Advertisements

3- إغلاق صمام الغاز بإحكام.

4-إغلاق القاطع الكهربائي الرئيسي من الخارج.

5-قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب ببطء.