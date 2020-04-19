شكرا لمتابعة خبر عن مكافحة الفساد: أحد العسكريين متورط في قضية تزوير تصاريح التنقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، عن مباشرة التحقيق بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن تزوير وافد لـ 31 تصريح تنقل.

وأكدت الهيئة، أن أحد العسكريين تعاون مع قريبه بوزارة الصحة في قضية تزوير التصاريح.

وكانت شرطة الرياض قد أعلنت عن الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد.