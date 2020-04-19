شكرا لمتابعة خبر عن الجوف لا تزال خالية من "كورونا" عدا القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): خلت محافظات منطقة الجوف، من تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عدا القريات. خلت محافظات منطقة الجوف، من تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عدا القريات. وسجّلت القريات حالتي إصابة نتيجة مخالطتهما لأخرى من خارج المنطقة، فيما لم تسجّل المحافظة أي حالة جديدة منذ ثلاثة أيام. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، موزعة بنسبة 17٪ عند السعوديين و 83٪ لغير السعوديين، ومن بينها 210 حالة في محافظة جدة.

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