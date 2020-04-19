إغلاق مطعمين غرب الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أغلقت بلدية غرب الدمام، اليوم الأحد، مطعمين لعدم أخذ الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار أغلقت بلدية غرب الدمام، اليوم الأحد، مطعمين لعدم أخذ الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعدم العمل عن طريق تطبيقات التوصيل المنزلي. وكان قد أشارت إلى تكثيف حملاتها على المخابز للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ومتابعة سوق الخضار والفواكة حيث تقوم إدارة الأسواق بجولات هناك ؛لمتابعة أعمال التنظيف وتنظيم البسطات ومنع البيع العشوائي بالسوق وإغلاف الخضار والفواكة التي تظهر عليها علامات التلف.

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