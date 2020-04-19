شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة: ارتفاع حالات الإصـابة بالمنطقة الشرقية ل 327 حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٩٤ إصابة في الدمام ، وفي الهفوف 123 حالة، والظهران 4 حالات، والجبيل 3 حالات، ورأس تنورة 3 حالات ليرتفع عدد الاصابات إلى ٢٢٧ إصابة بمحافظات المنطقة الشرقية.

ويذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 9362 بعد تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

وأوضح العبدالعالي أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.