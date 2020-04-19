شكرا لمتابعة خبر عن الإقامة المميزة: لا صفة رسمية للتطبيقات المتوفرة على متاجر التطبيقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكد مركز الإقامة المميزة، عدم وجود أي صفة رسمية للتطبيقات المتوفرة على متاجر التطبيقات. أكد مركز الإقامة المميزة، عدم وجود أي صفة رسمية للتطبيقات المتوفرة على متاجر التطبيقات. وشدد على أن الموقع الرسمي للمركز هو المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات، عبر الحساب الرسمي.

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