شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن بن مساعد يُلجم وجد وقفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

ألجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مذيعة قناة الجزيرة القطرية وجد وقفي، بعد ردّها على تغريدة له بشأن تقرير منظمة العفو الدولية، بعد عشرة أيام وكأنها انتظرت تصريح من رؤسائها للرد عليه.

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد ردّ عليها قبل عشرة أيام قائلًا : " أتحدث عن حقد وغباء قناتك الجزيرة فالحرفية التي تزعمين هي إنتقائية بشكل فاضح، أمثلة تقارير منظمة العفو عن السعودية تفردون لها برامج وحين تطرقت للعمال وكورونا في قطر تجاهلتم ذلك، تنتقدون المطبعين وتجاهلتم زيارة رئيس الموساد لقطر، ثم أين التقارير التي تحدثت عن مكان أمير قطر حاليًا؟! " .

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من جانبها، تذكرت وجد وقفي، اليوم الأحد، أن ترد على " ابن مساعد " ، قائلة : " بل إنها حرفية يُحسب لها ألف حساب والدليل مطالب دول المقاطعة إغلاقها. قناة الجزيرة بثت تقرير منظمة العفو وكذلك الرد عليه، كيف يحق لمن يمتلكون قناة لا تخجل من نقل نبأ كاذب نُقل عن وثيقة مزورة ألفها جاهل بدليل depends أن يشككوا بمصداقية قناة يعتبرها الغرب phenomena لمهنيتها وشعبيتها " .

فردّ " ابن مساعد" عليها، قائلًا: " 10 أيام لتردي؟!! لم تعلقوا على انتقاد منظمة العفو لقطر في حينه . يبدو أنك قلتِ لإدارتك:(دخيلكم) خلونا نعلق على الخبر عشان أرد!) ماذا عن انتقادكم للتطبيع وتجاهلكم زيارة الموساد لقطر؟ ماذا عن تجاهلكم لمقتل المعارض الإيراني في اسطنبول من قبل مخابرات ايران؟ ارجعي لإدارتك وردي علي " .

يذكر أن قناة الجزيرة تحرض على الإرهاب وزعزعة استقرار الدول العربية، تنفيذًا لسياسة تنظيم الحمدين.