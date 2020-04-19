شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» : فرصة السيول واردة في الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن فرصة السيول واردة في الأيام القادمة، كما أن الحالة الربيعية الممطرة تشمل معظم المناطق.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " الحالة الممطرة الربيعية المعاشة تشمل معظم المناطق واستمراريتها -لعدة أيام- وارتفاع مؤشر أمطارها متوقع من اليوم الأحد.. موطن الغزارة على عموم منطقة الرياض، والدهناء، وشرق حائل، والباحة، وعسير، وجازان وشرقها".

وقال " الحصيني " أن: " الأمطار المتوقعة من متوسطة الى غزيرة وحبات برد "؛ مضيفًا:" فرصة السيول واردة اضبطوا مسايكم متوقع أن نعيش أجواء ربيعة وجميلة.. متوقع أن تمتد الحالة الممطرة إلى دول الخليج العربي.. هذه قراءة عامة لنماذج الطقس والتغير وارد لأنها توقعات والأصل هو الفأل والله أعلم " .