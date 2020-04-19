شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتوعد مُنتحل شخصيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثارت تغريدة مزعومة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، غضبه، ما دفعته لاتخاذ قرار بتتبُّع المتسبب فيها قضائيًا. أثارت تغريدة مزعومة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، غضبه، ما دفعته لاتخاذ قرار بتتبُّع المتسبب فيها قضائيًا. ونشر حساب مزور لتركي آل الشيخ، تغريدة قال فيها: " قررت أسوي مبادرة بسبب الحظر وأسعدكم ، 30 هاتف أيفون 11 برو بترسل ل 30 فائز عشوائي من اللايك سيتم التواصل معهم بعد ٢٤ ساعه والاختيار عشوائي ، شروط المسابقه. ١- لايك ٢- تابع " . وردّ " آل الشيخ" قائلًا: " حساب مزور وسيتم اتخاذ اللازم فيه قانونيا ” .

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