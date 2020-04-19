شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيل شفا الطائف يرسم منظرًا جماليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):كشف مقطع فيديو، عن جريان السيل في قرية الشفا بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد؛ حيث أخذ يرسم منظرًا جماليًا بروعة الطبيعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كل من الطائف وميسان والخرمة ورنية وتربة والمويه والعرضيات وأضم والكامل.
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