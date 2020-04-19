شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية النيجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية النيجر / كالا انكوراو.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته على مختلف المستويات.
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