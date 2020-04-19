شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق أعمال الاجتماع لوزراء صحة مجموعة الـ20 اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انطلقت أعمال الاجتماع الافتراضي لوزراء صحة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، اليوم الأحد. انطلقت أعمال الاجتماع الافتراضي لوزراء صحة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، اليوم الأحد. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع آليات تقديم الرعاية الصحية وتشجيع الحلول الرقمية؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وسيُناقش الاجتماع طرق الحفاظ على سلامة المريض والاستجابة للحالات الصحية الطارئة.

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