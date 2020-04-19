شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «التجارة» تؤكد توفر كافة السلع الرمضانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم الأحد، على توفر كافة السلع والمنتجات الخاصة بشهر رمضان المبارك.
ونشر عبد الرحمن الحسين، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، يظهر توفر السلع بوفرة وبكثرة؛ حيث علق: " صورت هذا الفيديو قبل قليل، والحمدلله كافة السلع الرمضانية متوفرة.. فقط النصيحة دائماً الاستهلاك باعتدال .. ومازاد عن حاجتك هو حاجة لغيرك " .
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