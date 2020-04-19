شكرا لمتابعة خبر عن «الداخلية» تنشر فيديو الإطاحة بالشابين المخالفين لمنع التجول بعد إطلاق نار بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في الإطاحة بشابين اطلقا النار على مركبات وأشخاص بسبب مضاربة بينهم بالرياض .

ونشرت وزارة الداخيلة فيديو يوثق جريمة الشابين مشيرة إلى أنهما في العقد الثاني وخالفا الأمر الملكي بمنع التجول وتسببا في مضاربة جماعية ،كما أطلقا النار على أشخاص ومركبات كانو في موقع المضاربة مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص وتم نقله إلى المستشفى .

وأكدت أنه العثور معهما على سلاحي رشاش استخدماه في المضاربة ، وسوف يتم إحالتهما لجهات الإختصاص لإجراء اللازم .