شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، موزعة بنسبة 17٪ عند السعوديين و 83٪ لغير السعوديين، ومن بينها 210 حالة في محافظة جدة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة ٩٣٦٢ حالة، بينها ٧٨٦٧ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وفي السياق نفسه، كشف متحدث وزارة الصحة، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 97 حالة؛ مؤكدًا أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروس ولا تقي منه.