شكرا لمتابعة خبر عن «السجون» توضح حقيقة وجود تطبيق لخدمة «فرجت» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للسجون، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي تطبيق إلكتروني رسمي خاص بخدمة (فُرِجَت).

وأوضحت مديرية السجون، عبر حسابها في موقع التدوين الصغير " تويتر " : " نحيط الراغبين بالتبرع بأن الوسيلة الرسمية الوحيدة للوصول لخدمة (فُرِجَت) هي منصّة أبشر للخدمات الحكومية " .

وتسمح خدمة "فرجت" لفاعلي الخير الاطلاع على قضايا السجناء المعسرين وتسديد مديونياتهم ليخرجوا من السجن فور سدادها، فضلًا عن أنها أصبحت نافذة أملٍ لكثير من السجناء المعسرين والمحكوم عليهم في قضايا مالية حقوقية اضطرتهم ظروف إعسارهم للمكوث في السجن لفتراتٍ طويلة لحين الوفاء بهذه المطالبات المالية وأدائها لأصحابها.