شكرا لمتابعة خبر عن أشخاص يستغلون تطبيقات التوصيل للخروج في منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اكتشف مندوبو التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، حيلة جديدة لجأ إليها البعض للخروج في أوقات منع التجول من خلال التسجيل في تطبيقات التوصيل كمندوبين توصيل للتحايل على قرار منع التجول.
وأوضح مندوبو التوصيل، أنه لا يتم توصيل أية طلبات للعملاء ولكنه بهدف استغلال التطبيق للخروج خلال أوقات منع التجول والتجمع في المنازل عند الأصدقاء؛ مما يفقد الثقة فيهم مطالبين بوضع حد للتلاعب من خلال ابتكار آلية برمجية لضمان عدم التحايل.
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