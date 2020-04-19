شكرا لمتابعة خبر عن «أمانة جدة» تتيح خدمة الإعلان للمحال المقدمة لخدمة التوصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت أمانة جدة اليوم الأحد عن خدمة جديدة ضمن جهود مواجهة أزمة الفيروس . أعلنت أمانة جدة اليوم الأحد عن خدمة جديدة ضمن جهود مواجهة أزمة الفيروس . وأكدت أنه يمكن لأصحاب المحال التي تقدم خدمات توصيل الإعلان عن المحلات التجارية وأنشطتها عبر الرابط التالي من هنـــــــا .

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