شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل أول ولادة لسيدة مصابة بالوباء وتعافيها في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وضعت سيدة مصابة بالوباء، مولودها في وقت سابق؛ حيث أنهما بصحة جيدة وتعافت من الإصابة، وسجلت مستشفى أحد بالمدينة المنورة خروجها بعد 20 يوم من دخولها.

ووصفت السيدة حالتها قبل الولادة، بانها راجعت مستشفى أحد بالمدينة المنورة، حيث كانت تعاني من الكحة وارتفاع درجات الحرارة وضيق خفيف في التنفس، وقدمت لها الرعاية واكتشفوا إصابتها بالوباء.

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وأوضحت السيدة: " بعد 10 أيام من تنويمي ظهرت عليّ أعراض الولادة لكوني في الشهر التاسع من الحمل، وأُجريت لي عملية قيصرية وأنجبت طفلاً سميته عمر، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، منذ ولادته حتى خروجنا أمس من المستشفى" .

وأكدت أن عائلتها جميعهم بخير وتحت متابعة وزارة الصحة أولاً بأول، مقدمة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.