شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحاصرون قبيلة في صنعاء ويختطفون عدداً من مشائخها ووجهائها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية إن جماعة الحوثي اختطفت اليوم الأحد عددا من وجهاء قبيلة الحاوري بمديرية همدان في العاصمة صنعاء وفرضت حصارا مطبقا عليها .

وأوضحت المصادر أن مشائخ وعقال قبيلة الحاوري في همدان عقدوا أمس اجتماعا من أجل قضية القتل التي قام بها سعيد محمد علي الحاوري والتي أودت بمقتل خمسة أفراد أسرته .

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وأفادت المصادر أنه بعد اتفاق الجميع على ملاحقة القاتل والاقتصاص منه تفاجأ أهالي القرية بعشرات الأطقم والمدرعات التابعة للحوثة تحاصر القرية وتمنع الدخول أو الخروج منها.

وأشارت إلى أن عدد من عقال القرية للتفاهم معهم حول ما يحصل ولتهدئة الوضع فقامت المليشيات باختطافهم والزج بهم في سجون منطقة ضروان.