شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف وزير الثقافة اليمني السابق في صنعاء "الرويشان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ناشط حقوقي يمني اليوم الأحد اختطاف وزير الثقافة السابق خالد الرويشان، من قبل ميليشيا الحوثي، من أمام منزله في العاصمة صنعاء. وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (يمنية أهلية مقرها جنيف) توفيق الحميدي، في تصريح صحافي: “اعتقال الحوثيين الأديب الكبير الرويشان، والذي يحظي باحترام شعبي وثقافي كبير، من أمام منزله، مدان، ويؤكد للعالم أن الطبيعة الإقصائية للمليشيات هي السائدة ضد كل صوت معارض لهم”.

وأضاف الحميدي: “الرويشان رغم البقاء في صنعاء، التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، الا أن صوته ظل عالياً في تأييد المشروع الجمهوري والحكومة الشرعية، وعبر عن نقده الواضح دون تردد لمشروع الحوثي الانقلابي”.

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وأفاد بأن ميليشيا الحوثي اختارت اليوم هذا التوقيت “للفت الأنظار بعيداً عن قضية إعدام الصحفيين الأربعة التي سببت على ما يبدوا حرجاً شديداً للميليشيا، وشكلت ضغطاً عليهم من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والدول الكبرى”.

وأكد الحميدي، أنه حتى الآن لا يعرف مصير الرويشان، مطالباً الحوثيين بالكشف الفوري عن مكانه، وحملهم المسؤولية الكاملة عن سلامته الصحية والجسدية.

وكان وضاح الرويشان، نجل الوزير السابق، قال في منشور مقتضب على فيس بوك: “اختطف والدي من قبل ميليشيا الحوثي منذ نصف ساعة..”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الأديب خالد الرويشان لم يغادر العاصمة صنعاء منذ بدء الحرب، ويشتهر بمنشوراته وآرائه المنتقدة لجميع أطراف الصراع في البلاد.