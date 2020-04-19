منظمة التعاون الإسلامي تُقر اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب

من المقرر أن تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في 22/ابريل الجاري، اجتماعًا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، من خلال تقنية اللقاء عن بعد.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن وزراء الخارجية سيستعرضون خلال الاجتماع آثار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء.

وبين أن الاجتماع الطارئ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها المنظمة منذ تفشي وباء كورونا، وتجسيدا لأهداف ميثاق المنظمة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.

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وأفاد العثيمين بأن منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء مستمرة في تنفيذ كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة على المجتمعات، مثمنا في الوقت ذاته للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة. حسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وأكد أن الأمانة العامة مستمرة في تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية للتعامل مع هذه الجائحة، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أنَّ السعودية ترأست اليوم، قمة مجموعة العشرين لوزراء الصحة، لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا.