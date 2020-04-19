السعودية تلتقي بدول قمة مجموعة العشرين لوزارة الصحة

اجتمع، اليوم الأحد، وزراء صحة دول مجموعة العشرين، التي ترأستها المملكة العربية السعودية، لمناقشة آليات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر مسؤول أنَّ اللقاء الطارئ الذي يجري برئاسة وزير الصحة السعودي، توفيق الرببيعة، يناقش آلية الحفاظ على سلامة المريض والاستجابة للحالات الصحية الطارئة في ظل استمرار تفشي الفيروس، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب الرياض، استمرارا لقمة قادة "مجموعة العشرين" الاستثنائية والافتراضية التي عقدت في شهر مارس الماضي، بدعوة من المملكة، حيث أصدرت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا بجائحة العصر