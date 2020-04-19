أمانة الشرقية.. حملات مكثفة على المجمعات السكنية لعمال الشركات

للحد من انتشار «كورونا المستجد»
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون من عدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار لجنة مشكلة من الدوائر الحكومية، جولات ميدانية مكثفة على المجمعات السكنية لعمال الشركات بمحافظة رأس تنورة.
وجاءت هذه الجولات للتأكد من تطبيق أعلى الاشتراطات الصحية للعمالة، وتعزيز جهود الوقاية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أمانة الشرقية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وأكدت الأمانة أن الحملة الميدانية على مجمعات سكن العمالة، تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في الإصحاح البيئي، وتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.
وأشارت الأمانة، إلى أن الحملة شملت فحص قياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل، وأيضا تعقيم وتطهير السكن، وإلزام المتعهد بتوفر كافة المطهرات والمعقمات داخل السكن عند الدخول والخروج.
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