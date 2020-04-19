الإنتاج اليومي 270 ألف كيس ويزيد على حاجة المستهلكين..

قالت المؤسسة العامة للحبوب، إن مخزون الدقيق في مستودعات شركات المطاحن يبلغ نحو مليوني كيس جاهزة للضخ في السوق. وأشارت المؤسسة عبر حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الأحد، إلى أن إنتاج المطاحن اليومي يبلغ 270 ألف كيس دقيق، وهو العدد الذي يزيد على حاجة الاستهلاك اليومي للمملكة. Advertisements اقرأ أيضًا: «مؤسسة الحبوب» تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 ألف طن «قمح» «مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة الثانية من الشعير لعام 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مؤسسة الحبوب»: مليونا كيس من مخزون الدقيق جاهزة للضخ في السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.