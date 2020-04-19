طريقة التسجيل في نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني

تصدّر نظام نور، اليوم الأحد، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد الإعلان رسميًّا عن نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية إثر قرار تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19.

ويبحث الطلبة وأولياء أمورهم عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1441هـ من خلال نظام نور بعدما أعلنت وزارة التعليم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، على أن تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني؛ لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول لتلك المرحلة.

خطوات التسجيل في نظام نور

ويمكن الدخول إلى نظام نور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم ثم اختيار نظام نور من أيقونة «الخدمات الإلكترونية» ثم إدخال البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الذي يظهر مختلفًا في كل مرة يتم الدخول فيها للرابط اضغط هنا ثم اتباع التعليمات الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1441هـ.

وكانت وزارة التعليم أعلنت استمرار إجراء العملية التعليمة للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من خلال خيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 21/9/1441هـ الموافق 14/5/2020م وفق التقويم الدراسي المعتمد.

Advertisements

وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، سيكون على المدرسة التي أكملت كل أعمال السنة، بالإضافة للتقومي الختامي رصد جميع التقويمات، التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه عبر الدراسة عن بُعد لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي، وفق وزارة التعليم.

اقرأ أيضًا:

«التعليم»: نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية

التعليم: تقويم المرحلة المتوسطة بداية العام الدراسي المقبل اختياري

‪ »خبير تعليمي يُطلع «عاجل» على ملامح قرار «نقل الطلاب للسنوات التالية‬‬