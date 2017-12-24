السعودية | وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي يصل الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي يصل الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:27 صباحًا, 24 ديسمبر 2017 م وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة صباح اليوم إلى الرياض، وكان في استقبال بمطار الملك خالد الدولي، وزير الخارجية عادل الجبير، وعدد من المسؤولين.

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