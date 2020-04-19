أمانة جدة تفعل خدمة الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمة التوصيل للمنازل

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا..

فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة الإعلان عن المنشأة التجارية التي تقدّم خدمة التوصيل للمنازل . وتأتي هذه الخدمة وغيرها من المبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها أمانة جدة لمواجهة فيروس كورونا. خصصت الأمانة رابطًا يمكن من خلاله التقديم على خدمة الإعلان عن المحلات التجارية:https://www.jeddah.gov.sa/jeddah/deliveryservice/index.php . Advertisements أشارت إلى أنَّه يمكن لأصحاب المحال من خلال الخدمة الإعلان عن أنشطتهم وقنوات التواصل المخصصة لديهم لاستقبال الطلبات بشكل ميسر. اقرأ أيضًا: أمانة جدة تطلق حملة «خمسة عملاء» لتقليل الازدحام

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