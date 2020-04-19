أمانة جدة تنفذ 74 ألفًا و650 جولة صحية في نطاق 19 بلدية فرعية

نفذت الفرق البلدية التابعة لأمانة محافظة جدة، 74 ألفًا و650جولة صحية للـتأكد من التزام المحلات التجارية والغذائية والعاملين فيها، بتطبيق الاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن الجهود المتواصلة للأمانة بمشاركة القطاعات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في 19 بلدية فرعية، واصلت جهودها التي انطلقت منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا" من خلال الجوالات الميدانية.

وشملت الجولات 74 ألفًا و650جولة للمراقبين الصحيين، و1478 جولة مشتركة مع جهات أخرى، مبينًا أن الأمانة أصدرت 9585 شهادة صحية منذ بداية الأزمة، فيما بلغت المخالفات الصحية 4385، وكمية المصادرات خلال الجولات الرقابية 50 طنًّا و863 كيلوجرامًا.

وتؤكد الأمانة حرصها على خدمة السكان تحقيقًا لأمن وسلامة وجودة الغذاء.