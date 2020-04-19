أخبار السعودية اليوم.. الأمن العام يضيف خدمة التنقل لأصحاب الظروف الاستثنائية.. وموسى الخنيزي يكشف سر تنازله عن حقه الخاص من خاطفته

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد، 19أبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها آلية خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات والأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية وهيئة كبار العلماء توصي بالاستعداد لرمضان مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والأرصاد تنبه برياح مثير للأتربة على المدينة المنورة وتبوك.

من المنزل.. هيئة كبار العلماء توصي بالاستعداد لرمضان مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لكورونا في أداء العبادات

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان المبارك بالرجوع إلى الله تعالى ومحاسبة النفس والعزم على الطاعة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد عند أداء العبادات بأنواعها.

الأمن العام يضيف خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات والأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية

أعلن الأمن العام عن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ماعدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك.. وأمطار بجازان والباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدة محافظات في جازان والباحة.

بمشاركة رؤساء اللجان المتخصصة.. «الشورى» تواصل عقد اجتماعاتها «عن بعد»

واصلت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى عقد اجتماعاتها (عن بعد) لمناقشة الموضوعات المحالة اليها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس؛ حيث عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي.

خلال 31 يومًا.. ديوان المظالم ينفذ 82 ألف خدمة قضائية عن بعد لمستفيديه

يواصل ديوان المظالم سير أعماله في تقديم الخدمات القضائية عن بعد لعموم المستفيدين على مستوى مرافقه ومحاكمه الإدارية في شتى مناطق المملكة، وذلك من خلال ما تمّ تهيئته من بنية تقنية عالية ومتطورة، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات المتقدمة.

عبر ميناء جدة.. «البيئة»: 19 ألف رأس من الضأن تصل من السودان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول باخرة إلى ميناء جدة الإسلامي، قادمةً من ميناء «سواكن» السوداني وعلى متنها 19,432 رأس من الضأن، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية أبريل 160,472 رأس، ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار.

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مدير عام "هدف": يُمكن للمنشآت الاستفادة من "دعم التوظيف" مع برامج الدعم الحكومية الأخرى

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، مع برامج الدعم الحكومية الأخرى.

موسى الخنيزي يكشف تفاصيل فترة خطفه وسر تنازله عن حقه الخاص

روى الشاب موسى الخنيزي، أحد المختطفين السابقين من قبل خاطفة الدمام تفاصيل معيشته ورفقائه من المختطفين خلال الفترة الماضية وعلاقتهم بعضهم ببعض.

«أسواق العثيم» تغلق فرع العروبة بالرياض لاشتباه في إصابة موظفين بكورونا

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم إغلاق فرع طريق العروبة بمدينة الرياض احترازيًا، بعد رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 لعدد من الموظفين بالفرع.

القبض على 34 مواطنًا ومقيمًا خالفوا منع التجول والإجراءات الصحية

قبضت الجهات الأمنية على 34 مواطنًا ومقيمًا من المخالفين لأمر منع التجول، وغير الملتزمين بالإجراءات والاحترازات الصحية في عدد من المناطق بالمملكة.

المعيوف يتحدث عن انتقاله للهلال ويختار أفضل حارس عربي في التاريخ

أكد عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن حراس المرمى السعوديين يتعرضون للظلم في دوري المحترفين، بسبب الأجانب. جاء ذلك في بث مباشر مع النجم الكويتي جاسم الهويدي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

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